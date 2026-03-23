Guterres, 'ogni indicatore climatico chiave lampeggia'

ROMA, 23 MAR - "Il clima è in uno stato di emergenza, ogni indicatore climatico chiave sta lampeggiando, è tempo di prendere decisioni urgenti". E' quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata mondiale della meteorologia che si celebra oggi per commemorare l'entrata in vigore della Convenzione che ha istituito l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) nel 1950. Il tema della Giornata 2026 è "Osservare oggi, proteggere il domani" e a questo scopo Guterres invita ad "accelerare il programma di Allerta precoce per tutti in modo che ogni persona sia protetta da avvisi salvavita". Secondo i dati dell'Omm, tra il 1970 e il 2021, eventi meteorologici estremi hanno causato perdite economiche stimate in 4.300 miliardi di dollari e provocato la morte di quasi 2 milioni di persone. Secondo la Banca Mondiale, l'accesso universale ai servizi di allerta precoce eviterebbe perdite patrimoniali per almeno 13 miliardi di dollari e perdite di posti di lavoro per 22 miliardi di dollari ogni anno . Un allarme emesso con sole 24 ore di anticipo può ridurre i danni causati da tempeste o ondate di calore fino al 30% . Infatti, come ricorda Celeste Saulo, segretaria generale dell'Omm, ogni previsione è il risultato di milioni di osservazioni elaborate da un'unica rete internazionale coordinata dall'Organizzazione meteorologica mondiale. "Il sistema di osservazione globale dell'Omm supporta decisioni che valgono miliardi di dollari. Dalla gestione del traffico aereo alla protezione dalle inondazioni. Dalla pianificazione energetica alla gestione sanitaria. Dalla semina all'investimento in infrastrutture. Genera previsioni e allarmi precoci che salvano migliaia di vite" conclude.