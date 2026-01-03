Giornale di Brescia
Italia e Estero

Guterres, la cattura di Maduro crea un pericoloso precedente

NEW YORK, 03 GEN - Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per il fatto che "il diritto internazionale non sia stato rispettato" nella cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Usa. Lo fa sapere il portavoce in una nota. L'operazione americana crea un "pericoloso precedente", secondo Guterres, che ha invitato "tutti gli attori in Venezuela a impegnarsi in un dialogo inclusivo, nel pieno rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto".

