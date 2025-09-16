Guterres, genocidio? Quanto avviene a Gaza intollerabile
epa12313665 United Nations Secretary-General Antonio Guterres attends a press conference on the sidelines of the Tokyo International Conference on African Development (TICAD IX) in Yokohama, near Tokyo, Japan, 21 August 2025. Some 50 African states and international organisations participated in the three-day TICAD IX. EPA/FRANCK ROBICHON
NEW YORK, 16 SET - "Non è nel ruolo del segretario generale effettuare la descrizione legale di genocidio, ma questo non significa che non considero che quello che succede a Gaza sia orrendo. Vediamo una distruzione massiccia e ora la sistematica distruzione di Gaza City, la massiccia uccisione di civili e ostacoli drammatici alla distribuzione degli aiuti. Indipendentemente dal nome, la verità è che questo è moralmente, politicamente, e legalmente intollerabile". Lo ha detto il segretario generale Onu Antonio Guterres dopo che una Commissione di inchiesta Onu ha stabilito che Israele ha commesso un genocidio a Gaza.
