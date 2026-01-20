Guterres condanna Israele, 'la sede Unrwa a Gerusalemme Est è inviolabile '

NEW YORK, 20 GEN - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres "condanna con la massima fermezza" le azioni delle autorità israeliane volte a demolire il complesso di Sheikh Jarrah dell'Unrwa a Gerusalemme Est. In una nota del portavoce si sottolinea come Guterres abbia ripetutamente e inequivocabilmente affermato che il complesso di Sheikh Jarrah "rimane una proprietà delle Nazioni Unite ed è inviolabile e immune da qualsiasi forma di interferenza". Il segretario generale, si legge, "considera del tutto inaccettabili le continue azioni di escalation contro l'Unrwa, che sono incompatibili con i chiari obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale, compresi quelli previsti dalla Carta delle Nazioni Unite".