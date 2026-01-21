Guterres attacca i leader che 'calpestano il diritto internazionale'
AA
NEW YORK, 21 GEN - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres attacca i leader che "calpestano il diritto internazionale". Mentre il presidente americano Donald Trump interviene a Davos, Guterres sottolinea che "quando i leader violano il diritto internazionale, scegliendo quali regole rispettare e quali ignorare, minano l'ordine mondiale e creano un precedente pericoloso".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti