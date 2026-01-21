Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Guterres attacca i leader che 'calpestano il diritto internazionale'

AA

NEW YORK, 21 GEN - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres attacca i leader che "calpestano il diritto internazionale". Mentre il presidente americano Donald Trump interviene a Davos, Guterres sottolinea che "quando i leader violano il diritto internazionale, scegliendo quali regole rispettare e quali ignorare, minano l'ordine mondiale e creano un precedente pericoloso".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario