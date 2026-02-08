Giornale di Brescia
Guidava lo scooter su cui morì Ramy, arrestato per furto di moto

MILANO, 08 FEB - E' stato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, morto nell'incidente che ebbero durante un inseguimento con i carabinieri. Una volante lo ha bloccato insieme ad un complice di 24 anni mentre ieri alle 23:12 in via Pirandello, nella zona di Citylife, stavano rubando una moto da 15 mila euro. Il ragazzo - a cui per l'incidente è stato contestato l'omicidio stradale, stessa accusa del carabiniere alla guida della Giulietta che li inseguiva - è in attesa della direttissima. Altri due ragazzi del 2001 e 2002 sono stati indagati a piede libero perché sospettati di aver fatto da palo.

