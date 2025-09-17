Giornale di Brescia
Guida alpina precipita dalla Cima Grappa e perde la vita

epa07813171 A handout picture provided by the Italian National alpin cliff and cave rescue corp (Cnsas) shows an helicopter during a rescue operation to save two Spanish climbers stuck on a Dolomite peak for three days, in Auronzo (Belluno), Northern Italy, 02 September 2019. Previously the couple had refused two helicopter attempts to rescue them, convinced they had reached the top of the Tre Cime di Lavaredo peak. EPA/CNSAS SOCCORSO ALPINO HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA

AURONZO DI CADORE, 17 SET - Una guida alpina, del Soccorso Alpino, è morta dopo essere precipitata dalla Cima Grappa, sulle alpi bellunesi. Si chiamava Franco Gasparri, 64 anni, di Cortina d'Ampezzo (Belluno). Un amico, un compagno di cordata, un forte alpinista, una guida alpina seria e preparata, un soccorritore, uno studioso e scrittore appassionato della storia delle sue montagne. lo descrivono al Soccorso Alpino bellunese. Ha perso la vita questa mattina, ormai quasi in vetta alla Cima Grande di Lavaredo, che stava scalando assieme ad altre due persone lungo la via normale, quando, primo di cordata è precipitato, non si sa se a causa di un malore. A lanciare l'allarme uno dei due compagni, che usciti dal cammino poco sotto la cengia circolare, lo hanno sentito cadere improvvisamente, senza poterlo vedere né sentire nascosto da uno spigolo. Hanno solo potuto chiamare il 118. In direzione delle Tre Cime di Lavaredo è volato Falco, che ha individuato il corpo esanime in un canalino, sbarcando nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e il medico. Non è stato possibile che constatare la sua morte. Mentre l'elicottero imbarcava i due amici sotto shock e li riaccompagnava a valle, i soccorritori hanno spostato il corpo in un punto più facile per il recupero, ultimato con il verricello. La salma è stata lasciata al campo base, alla piazzola del Rifugio Auronzo, affidata alla Guardia di finanza e al carro funebre. Franco Gasparri era entrato a far parte della famiglia del Soccorso alpino nel 1985 ed è stato uno dei primi tecnici di elisoccorso del Suem, portando a bordo di Falco e Leone la sua preparazione e competenza, per volare in aiuto di chi aveva bisogno.

