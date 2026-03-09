Giornale di Brescia
Guerra all'Iran, altri 3 bombardieri B-52 Usa atterrati in base Gb

LONDRA, 09 MAR - Altri tre B-52 americani, mastodontici bombardieri simbolo della Guerra Fredda, sono atterrati oggi nella base britannica della Raf di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire. I media del Regno sottolineano come siano destinati a rafforzare il dispositivo aereo Usa nella guerra all'Iran e come ciascuno sia in grado di caricare 70.000 libbre d'esplosivo, incluse bombe e missili 'intelligenti'. Si tratta di mezzi chiaramente offensivi, a conferma del crescente coinvolgimento di Londra a sostegno del grande alleato al di là dell'ok dato dal premier Keir Starmer all'uso di basi britanniche per scopi sulla carta "difensivi".

