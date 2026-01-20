Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Guatemala, il Congresso ratifica lo stato d'assedio per trenta giorni

AA

GUATEMALA, 20 GEN - Il Congresso del Guatemala ha ratificato lo stato d'assedio per la durata di 30 giorni in risposta a una violenta ondata criminale culminata con l'assassinio di nove agenti di polizia. Il decreto, emesso dal presidente Bernardo Arévalo, è stato approvato con una maggioranza di 149 voti favorevoli e uno contrario. La misura limita temporaneamente alcune garanzie costituzionali, tra cui la libertà di riunione e le norme sulla detenzione, permettendo alle autorità di effettuare arresti senza mandato per sospetti di sedizione. Tuttavia, il Congresso ha approvato emendamenti specifici per garantire che lo stato d'assedio non venga utilizzato per perseguitare avversari politici e per consentire comunque lo svolgimento di attività culturali e fiere patronali. È stata inoltre sancita la sospensione delle visite ai detenuti affiliati alle bande criminali. L'escalation di violenza è scaturita dalla rappresaglia delle organizzazioni Barrio 18 e Mara Salvatrucha contro il governo, che ha recentemente ripreso il controllo delle carceri togliendo privilegi ai capi delle bande. Durante una cerimonia solenne, il governo ha reso omaggio agli agenti caduti, definendoli eroi che non saranno dimenticati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GUATEMALA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario