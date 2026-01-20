Guatemala, il Congresso ratifica lo stato d'assedio per trenta giorni

GUATEMALA, 20 GEN - Il Congresso del Guatemala ha ratificato lo stato d'assedio per la durata di 30 giorni in risposta a una violenta ondata criminale culminata con l'assassinio di nove agenti di polizia. Il decreto, emesso dal presidente Bernardo Arévalo, è stato approvato con una maggioranza di 149 voti favorevoli e uno contrario. La misura limita temporaneamente alcune garanzie costituzionali, tra cui la libertà di riunione e le norme sulla detenzione, permettendo alle autorità di effettuare arresti senza mandato per sospetti di sedizione. Tuttavia, il Congresso ha approvato emendamenti specifici per garantire che lo stato d'assedio non venga utilizzato per perseguitare avversari politici e per consentire comunque lo svolgimento di attività culturali e fiere patronali. È stata inoltre sancita la sospensione delle visite ai detenuti affiliati alle bande criminali. L'escalation di violenza è scaturita dalla rappresaglia delle organizzazioni Barrio 18 e Mara Salvatrucha contro il governo, che ha recentemente ripreso il controllo delle carceri togliendo privilegi ai capi delle bande. Durante una cerimonia solenne, il governo ha reso omaggio agli agenti caduti, definendoli eroi che non saranno dimenticati.