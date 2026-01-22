Guatemala, 293 arresti dall'inizio dello stato d'emergenza

GUATEMALA, 22 GEN - Almeno 293 persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza del Guatemala nei primi tre giorni dello stato d'emergenza, decretato in risposta alle recenti rivolte e agli attacchi armati contro la polizia. Il ministro dell'Interno, Marco Antonio Villeda, ha confermato che tra i fermati figurano numerosi membri delle bande criminali direttamente coinvolti nelle violenze. Le operazioni hanno portato anche al sequestro di armi da fuoco e al recupero di oltre duecento veicoli. Villeda ha sottolineato l'urgenza di riprendere il controllo del sistema penitenziario, che soffre di un sovraffollamento del 340%, definendolo condizione necessaria per qualsiasi strategia di sicurezza pubblica. "Useremo tutte le risorse dello Stato per risolvere la situazione, facendo la cosa giusta per il Paese senza pensare ai calcoli politici", ha concluso.