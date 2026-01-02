Guasto tecnico, interrotto il servizio sulla nuova telecabina di Pila
AA
AOSTA, 02 GEN - A causa di un guasto tecnico verificatosi in tarda mattinata si è fermata la nuova telecabina di Pila, stazione sciistica sopra Aosta, nel tratto che porta alla stazione finale del Couis. I numerosi passeggeri che erano nelle cabine hanno potuto scendere alle stazioni intermedie grazie ai motori ausiliari. Sul posto stanno operando i tecnici della Leitner - ditta che ha realizzato l'impianto - per risolvere il guasto.
