Guasto tecnico e nebbia a Orio, cancellati decine di voli in partenza e arrivo

BERGAMO, 04 GEN - Sono in tutto 63 i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra ieri sera e questa mattina, all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) a causa di un "problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato" e dalle "contestuali condizioni di bassa visibilità in pista", come spiega questa mattina in una nota Sacbo, la società di gestione dello scalo. Disagi che stanno interessando migliaia di passeggeri, visto che avvengono in un fine settimana di grande traffico aereo, visto il ponte della Befana. Alcuni si sono accampati nei corridoi dell'aeroporto, altri hanno optato per passare la notte in hotel o per mettersi in viaggio in bus, taxi o auto, con conseguenti spese extra. Durante la notte non sono mancate tensioni tra i passeggeri e il personale di terra a causa delle lunghe attese: è dovuta anche intervenire la polizia. Nei dettagli, dei voli in arrivo, dalle 18 di ieri a questa mattina, 34 sono stati dirottati su altri scali, 21 sono stati cancellati e 8 ritardati e riprogrammati per la giornata di oggi. Di conseguenza, sono stati cancellati 26 voli previsti in partenza, mentre 6 sono stati operati da altri scali e altri 7 riprogrammati oggi.