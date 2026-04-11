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Guasto sulla Roma-Firenze, Rfi 'circolazione in graduale ripresa'

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FIRENZE, 11 APR - Sulla linea Roma-Firenze convenzionale, dalle ore 11, la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo l'inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Orte segnalato a partire dalle 6.30. E' quanto spiega Rfi sul proprio sito. Riguardo agli effetti, "i treni direttamente coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 70 minuti. Attualmente i treni possono subire ritardi fino a 30 minuti".

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