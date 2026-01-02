Guasto sui binari nel Foggiano, ritardi fino a 330 minuti

FOGGIA, 02 GEN - Grandi disagi nella stazione ferroviaria di Foggia per la circolazione rallentata lungo la linea Bari-Foggia a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica che ha provocato prima la sospensione della circolazione ferroviaria, poi dalle 17,30 Rfi ha reso noto che la circolazione è fortemente rallentata e ancora in serata si registrano ritardi fino a 330 minuti. I disagi sono cominciati alle 12 dopo la caduta di cavi elettrici lungo i binari sulla tratta tra Orta Nova ed Incoronata. "Un 2 gennaio fantozziano" hanno detto alcuni utenti presenti nella stazione ferroviaria del capoluogo dauno. "I ritardi accumulati da alcuni treni - il commento in un passeggero in attesa - sono arrivati anche a 240 minuti. Davvero una situazione difficile". Complessivamente, stando agli ultimi aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria, sono otto i treni Regionali cancellati completamente o solo in alcune tratte, mentre altri 13 convogli direttamente coinvolti nei disagi hanno registrato rallentamenti in alcuni casi fino a 330 minuti, come per il Lecce-Milano partito alle 8.43 dal capoluogo salentino e il cui arrivo nel capoluogo lombardo è previsto dopo le 3 anziché alle 21.40.