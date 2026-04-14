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Guasto linea A/V, circolazione sta tornando alla normalità

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NAPOLI, 14 APR - Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, fortemente rallentata da questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione. Lo rende noto Rfi sul suo sito. I treni hanno percorso itinerari alternativi con ritardi e modifiche. Il guasto ha interessato il sistema di comunicazione Gsm-R: sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di Rete Ferroviaria Italiana per l'accertamento delle cause del disservizio. Proseguono le attività di assistenza e informazione ai viaggiatori a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni, organizzato anche un servizio bus per venire incontro alle esigenze di mobilità.

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