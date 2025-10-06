Guasto a un treno, ritardi lungo la linea Venezia-Trieste

TRIESTE, 06 OTT - Ritardi fino a 80 minuti alla circolazione dei treni si stanno registrando sulla linea Venezia-Trieste a causa di un guasto a un convoglio lungo la tratta San Donà di Piave-Quarto D'Altino. Secondo quanto informa Rfi, l'avaria si è verificata in un tratto in cui la circolazione è limitata a un solo binario; è stato predisposto il trasbordo dei passeggeri e attivata la circolazione alternata. Un mezzo specializzato proveniente da Mestre procederà al traino del convoglio. Fino alla fine dell'operazione, rende noto Rfi, sarà messo a disposizione un servizio di bus sostitutivi.