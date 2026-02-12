++ Guasto a treno in Stazione Centrale a Milano, ritardi fino a 100 minuti ++

MILANO, 12 FEB - La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano, in prima mattina, è stata "fortemente rallentata" in prossimità di Milano Centrale a causa di "un inconveniente tecnico a un treno che è fermo" e che ha causato problemi sulle direttrici per Genova, Bologna e Venezia. Lo riporta il sito di Rfi. Secondo Rfi i "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso". Intorno alle 9 la situazione è cominciata a migliorare e i ritardi sono stati via via smaltiti.