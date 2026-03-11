Guasti a linea elettrica a Parma e Bologna, treni rallentati

BOLOGNA, 11 MAR - La circolazione ferroviaria è rallentata nel nodo di Bologna e nella stazione di Parma dalle 8 di questa mattina per due guasti alla linea di alimentazione elettrica dei treni, in due distinti punti, verificatisi a seguito del passaggio di due convogli. Le cause, spiega Rfi, sono in corso di accertamento. Sono interessati i collegamenti sulla linea convenzionale da e per Piacenza, Rimini e Prato, con rallentamenti fino a 60 minuti e possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino dell'infrastruttura. Il traffico sulla linea AV Bologna - Milano è regolare. Disagi per i pendolari.