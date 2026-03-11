Giornale di Brescia
Guasti a linea elettrica a Parma e Bologna, circolazione treni regolare

BOLOGNA, 11 MAR - È tornata gradualmente regolare a partire dalle 10.30 nel nodo di Bologna e dalle 11.30 nella stazione di Parma la circolazione ferroviaria, rallentata dalle 8 di questa mattina per due guasti alla linea di alimentazione elettrica dei treni verificatisi al passaggio di due convogli. I treni interessati, informa Rfi, sono stati quelli in viaggio sulla linea convenzionale da e per Piacenza, Rimini e Prato, con rallentamenti fino a 60 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni. Le cause dei guasti sono in corso di accertamento. Il traffico sulla linea Av Bologna-Milano non è stato coinvolto.

