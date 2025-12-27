Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Guardia finanza sequestra una tonnellata di fuochi d'artificio detenuti illegalmente

AA

CORIGLIANO-ROSSANO, 27 DIC - Personale del Comando provinciale di Cosenza della Guardia di finanza, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha sequestrato a Corigliano-Rossano, in due distinte operazioni, oltre 41mila fuochi d'artificio, per un peso complessivo di una tonnellata, risultati detenuti illegalmente. Un primo ritrovamento é avvenuto, nel corso di un servizio di controllo, nel vano portabagagli di un'auto il cui conducente é stato denunciato in stato di libertà. L'altro quantitativo di fuochi d'artificio è stato trovato nell'abitazione, in un complesso di alloggi popolari, di un uomo con precedenti penali. Anche in questo caso a carico del responsabile é scattata la denuncia in stato di libertà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CORIGLIANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario