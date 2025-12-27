Guardia finanza sequestra una tonnellata di fuochi d'artificio detenuti illegalmente

CORIGLIANO-ROSSANO, 27 DIC - Personale del Comando provinciale di Cosenza della Guardia di finanza, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha sequestrato a Corigliano-Rossano, in due distinte operazioni, oltre 41mila fuochi d'artificio, per un peso complessivo di una tonnellata, risultati detenuti illegalmente. Un primo ritrovamento é avvenuto, nel corso di un servizio di controllo, nel vano portabagagli di un'auto il cui conducente é stato denunciato in stato di libertà. L'altro quantitativo di fuochi d'artificio è stato trovato nell'abitazione, in un complesso di alloggi popolari, di un uomo con precedenti penali. Anche in questo caso a carico del responsabile é scattata la denuncia in stato di libertà.