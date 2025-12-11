Giornale di Brescia
Guardia di Finanza al Teatro San Carlo per acquisire atti su gestione

NAPOLI, 11 DIC - I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli si sono recati negli uffici del Teatro San Carlo di Napoli dove è stata acquisita documentazione sulla gestione finanziaria della Fondazione relativa al periodo precedente l'insediamento dell'attuale sovrintendente Fulvio Macciardi. I finanzieri hanno eseguito le acquisizioni documentali su delega della Procura di Napoli (pm Giuseppina Loreto) e della procura regionale della Corte dei conti (pm Davide Vitale). Entrambi gli uffici inquirenti sono impegnati in accertamenti sulla gestione del massimo partenopeo e il materiale prelevato dai militari verrà passato al setaccio dagli investigatori con lo scopo di verificare la presenza di eventuali irregolarità amministrative o procedurali.

