Italia e Estero

Guarda la fidanzatina di un 16enne, disabile 33enne picchiato a Trani

AA

TRANI, 03 GEN - Un uomo con disabilità di 33 anni è stato picchiato da un 16enne a Trani per uno sguardo di troppo rivolto alla sua fidanzatina. Il violento episodio è stato registrato con il cellulare dalla ragazzina, pubblicato sui social e poi rimosso dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla vittima che soffre di un ritardo mentale. Il 33enne, che non si è fatto refertare dai medici, ha graffi al volto che guariranno in pochi giorni. Il presunto aggressore è stato identificato dai militari dell'Arma e la sua posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Bari.

Argomenti
TRANI

