Gualtieri, 'su agenzia dogane c'è amarezza, scelta fatta non sul merito'

"C'è amarezza perché sul piano del merito la candidatura di Roma era oggettivamente la più forte, quindi lascia un po' l'amaro in bocca questa scelta su una candidatura che non ha le stesse forze di Roma". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di un evento, commenta la vittoria di Lille - a scapito di Roma - come nuova sede dell'agenzia europea delle dogane Euca. "Un modello in cui i due paesi più grandi a turno si prendono tutto non è un modello di Europa che ci piace - ha aggiunto Gualtieri -. È un modello di legge del più forte, quindi è una sconfitta che brucia. Noi ci siamo impegnati tutti, c'erano tanti altri candidati e siamo arrivati in finale, però poi alla fine ha prevalso Lille sulla base di logiche che di certo non hanno tenuto conto del merito".