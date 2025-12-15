Gualtieri, 'speriamo in una limatura per poter ridurre addizionale Irpef'

ROMA, 15 DIC - "È molto positivo l'emendamento, presentato con largo consenso, che consente a Roma Capitale di uscire dal meccanismo estremamente penalizzante della gestione commissariale del debito che toglieva ogni anno alla città molte risorse. Dà stabilità e certezza e ci consente di mitigare l'impatto dei tagli. Le risorse per coprire la gestione commissariale arrivavano tramite l'addizionale Irpef allo 0,4%. La speranza è che sia possibile una limatura, una riduzione dell'addizionale Irpef che saremo ben felici di fare". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto in Assemblea capitolina, illustrando lo schema di bilancio previsionale del Comune di Roma per il triennio 2026-2028. "Vedremo se sarà possibile in base ai numeri che emergeranno nei prossimi mesi", ha aggiunto.