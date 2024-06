Gualtieri, 'per Roma tempo di coraggio, ecologia e pace'

ROMA, 10 GIU - "La Capitale e la Santa Sede si trovano ad affrontare fianco a fianco problemi e sfide globali inedite. Sentiamo per questo la necessità di un ulteriore salto in avanti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Aula Giulio Cesare in occasione della visita di Papa Francesco in Campidoglio. "E' il tempo del coraggio, non della rassegnazione. E Roma, con la sua forza umana, civile, spirituale, può dare un contributo che va oltre i suoi confini. L'ecologia integrale della Laudato sì e il paradigma della fraternità proposto in termini così impegnativi e attuali dalla Fratelli tutti - osserva il sindaco - sono una spinta grande a quanti hanno deciso di camminare insieme, rifiutando l'indifferenza, la paura, la resa a logiche di guerra e di ingiustizia. Storicamente, e oggi in particolar modo, la presenza della Santa Sede arricchisce Roma come città solidale. Non solo. La Chiesa, nella storia più recente di Roma, ha contribuito in maniera determinate anche ad aprire i nostri occhi sulle parti dimenticate della città. Proprio quest'anno, abbiamo celebrato i 50 anni dal convegno sui 'Mali di Roma' promosso dal Cardinale Vicario Ugo Poletti nel febbraio del 1974, che rappresentò una straordinaria occasione per interrogarci sul destino di intere comunità urbane che vivevano in condizione di povertà assoluta, in quartieri cresciuti senza criterio, senza servizi, privi di centri di aggregazione, scuole, lavoro".