Gualtieri, 'Olimpiadi a Roma? Disponibili se ci sono le condizioni'

ROMA, 23 FEB - "Naturalmente ho detto che noi saremmo pienamente disponibili a collaborare e a sostenere questo progetto che ovviamente richiede l'unità di tutti i diversi attori istituzionali, il Cio, il Coni, il Governo. Quindi una piena disponibilità a una valutazione delle condizioni". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione del Belvedere Cederna su Via dei Fori Imperiali, interpellato in merito alle parole di Malagò sull'ipotesi di una candidatura di Roma alle prossime Olimpiadi. "Se ci sarà una valutazione positiva, pieno sostegno perché sarebbe una grande opportunità per la città di proseguire e dare continuità, nel tempo, anche a un lavoro di riqualificazione e di trasformazione - ha sottolineato il sindaco - C'è un atteggiamento sicuramente positivo, noi abbiamo sempre detto che è stato un peccato non avere le Olimpiadi del 2024", ha ricordato il primo cittadino della Capitale. "Mi è stato chiesto se sarei stato a favore o contro. Sono sicuramente a favore - ha aggiunto Gualtieri - poi la scelta della candidatura non è solo del Sindaco, dipende da tutti e il mio è anche un atteggiamento rispettoso dei vari ruoli. Se si decide di farlo noi ci saremo, poi è giusto che queste cose vengano valutate con grande attenzione da tutti e ci sia un dialogo tra tutte le istituzioni. Noi - ha ribadito Gualtieri - siamo pronti a fare la nostra parte".