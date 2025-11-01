Giornale di Brescia
Gualtieri, 'non ci faremo intimidire, avanti per la legalità'

epa12481865 Rome's Mayor Roberto Gualtieri arrives for the awards ceremony during the 20th annual Rome International Film Festival in Rome, Italy, 25 October 2025. The Festa del Cinema di Roma runs from 15 to 26 October 2025. EPA/RICCARDO ANTIMIANI
ROMA, 01 NOV - "Ringrazio tutte le persone, i rappresentanti delle Istituzioni, le forze politiche che mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Non ci faremo intimidire e andremo avanti, insieme a Prefettura, Questura, forze dell'ordine e tutti i cittadini onesti di Roma, per la legalità e la giustizia". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ribadisce quanto già espresso ieri dopo la comparsa sui social di alcune minacce da parte di un uomo che compare in foto con il fucile in mano e lo attacca per l'abbattimento di due villette abusive avvenuto martedì scorso alla periferia est di Roma.

ROMA

