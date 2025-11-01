Gualtieri, 'non ci faremo intimidire, avanti per la legalità'
ROMA, 01 NOV - "Ringrazio tutte le persone, i rappresentanti delle Istituzioni, le forze politiche che mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Non ci faremo intimidire e andremo avanti, insieme a Prefettura, Questura, forze dell'ordine e tutti i cittadini onesti di Roma, per la legalità e la giustizia". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ribadisce quanto già espresso ieri dopo la comparsa sui social di alcune minacce da parte di un uomo che compare in foto con il fucile in mano e lo attacca per l'abbattimento di due villette abusive avvenuto martedì scorso alla periferia est di Roma.
