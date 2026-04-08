Gualtieri 'entro aprile messa in sicurezza, la Torre dei Conti è salva'

ROMA, 08 APR - "Siamo negli ultimi giorni della fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, è stato un lavoro fantastico. Come sindaco voglio davvero esprimere la riconoscenza e la gratitudine agli uomini dei vigili del fuoco perché grazie alla loro professionalità abbiamo salvato un monumento che altrimenti probabilmente non si sarebbe potuto salvare". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un sopralluogo al cantiere della Torre dei Conti, la costruzione di epoca medievale a due passi da via dei Fori Imperiali che crollò parzialmente il 3 novembre scorso. Al sopralluogo con il sindaco erano presenti il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino, accompagnato dal Comandante dei Vigili del fuoco di Roma Adriano De Acutis. I lavori di messa in sicurezza, ha spiegato Gualtieri, si concluderanno per fine mese, "forse entro il 20 aprile". Poi si passerà ai lavori di consolidamento dell'area, con la torre che resterà sotto sequestro. Da settembre "potrà riprendere il lavoro di restauro originario vero e proprio - ha aggiunto il sindaco - per rendere finalmente fruibile la torre dei Conti". "Sentiamo ancora il peso e il dolore di quel giorno in cui perse la vita l'operaio Octay Stroici", ha detto Gualtieri riferendosi al crollo della Torre dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Una vicenda su cui c'è "un'inchiesta della magistratura per individuare le cause. E' stato fatto in parallelo un lavoro di messa in sicurezza - ha aggiunto il sindaco - che ha consentito di restringere gradualmente la zona rossa. Abbiamo fatto rientrare le persone nelle case e abbiamo riconsegnato il centro anziani".