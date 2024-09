Gualtieri eletto presidente Ali, 'battaglia sull'autonomia'

ROMA, 12 SET - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato eletto per acclamazione nuovo presidente dell'Ali (Autonomie locali italiane) nel corso dell'Assemblea Congressuale nazionale in corso in Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Gualtieri prende il posto di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro che il 19 luglio si è dimesso per la sua elezione all'Europarlamento. "Noi dobbiamo costruire ma non si può costruire un futuro di progresso e giustizia se non si ferma questo patto scellerato dello scambio tra autonomia e premierato e lo si ferma vincendo il referendum e bloccando questa legge", detto Gualtieri nel suo discorso di insediamento da neopresidente dell'Ali in Campidoglio.