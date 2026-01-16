Gualtieri, dalla conferenza dei servizi ok al termovalorizzatore

ROMA, 16 GEN - Il commissario straordinario di governo Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che certifica la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi sul progetto del termovalorizzatore di Roma. Con lo stesso atto è stato emanato il provvedimento autorizzatorio unico regionale/commissariale (paur), e rilasciate la valutazione di impatto ambientale (via) e l'autorizzazione integrata ambientale (aia). "Oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione del Termovalorizzatore, che darà finalmente a Roma la possibilità di gestire in autonomia i suoi rifiuti", afferma il Commissario e sindaco di Roma Roberto Gualtieri.