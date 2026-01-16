Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gualtieri, dalla conferenza dei servizi ok al termovalorizzatore

AA

ROMA, 16 GEN - Il commissario straordinario di governo Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che certifica la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi sul progetto del termovalorizzatore di Roma. Con lo stesso atto è stato emanato il provvedimento autorizzatorio unico regionale/commissariale (paur), e rilasciate la valutazione di impatto ambientale (via) e l'autorizzazione integrata ambientale (aia). "Oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione del Termovalorizzatore, che darà finalmente a Roma la possibilità di gestire in autonomia i suoi rifiuti", afferma il Commissario e sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario