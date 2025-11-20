Gualtieri, da lunedì al via messa in sicurezza Torre dei Conti

ROMA, 20 NOV - La Giunta Capitolina ha approvato lo schema di convenzione tra Roma Capitale, il dipartimento dei Vigili del Fuoco e il ministero della Cultura, che ha l'obiettivo di realizzare gli interventi indifferibili e urgenti per la messa in sicurezza della Torre dei Conti, danneggiata dal crollo parziale del 3 novembre scorso, stanziando quasi un milione di euro. Inoltre, ai fini del coordinamento, la Prefettura di Roma ha istituito un tavolo nel quale sono rappresentate tutte le articolazioni coinvolte nelle attività necessarie alla messa in sicurezza delle aree, con il coordinamento del Comando dei vigili del fuoco di Roma, che sottoporrà le operazioni da svolgere all'autorità giudiziaria per ottenere le necessarie autorizzazioni. La convenzione, infine, definisce ruoli e responsabilità nelle operazioni di messa in sicurezza: il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma coordinerà le operazioni e metterà a disposizione personale specializzato per la realizzazione delle opere necessarie, mentre Roma Capitale fornirà mezzi, materiali e la copertura economica, assicurando al tempo stesso i provvedimenti necessari alla regolazione del traffico in prossimità del cantiere. Il ministero della Cultura che parteciperà al Tavolo Operativo permanente, svolgerà le funzioni di sorveglianza sugli interventi, garantendo la coerenza delle attività con le prescrizioni per la conservazione del bene e rilasciando le approvazioni previste dalla normativa di tutela. "Nel doveroso e sentito ricordo della tragica morte di Octav Stroici, voglio ringraziare il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, la Sovrintendenza Capitolina, la Soprintendenza Statale, il Comando dei Vigili del Fuoco e la Prefettura di Roma per la straordinaria collaborazione che ha permesso di definire un percorso rapido e condiviso. Inizierà, già da lunedì prossimo, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, il lavoro dei Vigili del Fuoco con le attrezzature e i materiali necessari a realizzare i primi interventi di messa in sicurezza della Torre dei Conti, parzialmente crollata il 3 novembre scorso", ha dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.