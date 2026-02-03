Gualtieri, 'con affetto e dolore ricordiamo Ileana, Roma le è grata'

ROMA, 03 FEB - "Con enorme affetto, tanto dolore, e profonda gratitudine ricordiamo in Campidoglio Ileana Argentin, una donna meravigliosa che ci ha dato tantissimo, come compagna, come protagonista della vita civile di questo Paese. Lo facciamo qui, in Campidoglio, per esprimere la riconoscenza di tutta la città a una persona che con il suo impegno e caparbietà ha ampliato e moltiplicato gli spazi di libertà della nostra città". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel suo discorso in ricordo di Ileana Argentin, ex parlamentare ed ex consigliera capitolina e assessora municipale, alla termine della camera ardente che ha accolto il suo feretro presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Quella di Ileana è stata un'eccezionale esperienza di vita, di un'eccezionale passione civile ma anche di fantasia e gusto per la libertà. Tanti colori, come quelli vividi che amava indossare. Ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerla e non ha voluto mai nascondere la fatica improba della disabilità. Anzi, non voleva che non se ne parlasse. Al tempo stesso l'ha saputa trasformare da limite personale in straordinaria forza personale e collettiva, per trasformare le nostre comunità e renderle più giuste e più umane", ha aggiunto. Oggi anche l'Assemblea capitolina ha voluto rendere omaggio a Ileana Argentin, aprendo la seduta con un minuto di silenzio in ricordo dell' ex consigliera.