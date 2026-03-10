Gruppo Renault, Provost annuncia 36 nuovi modelli entro il 2030. Rimane l'ibrido

PARIGI, 10 MAR - Il Gruppo Renault presenterà 36 nuovi modelli entro il 2030. Lo ha detto il ceo del gruppo François Provost, presentando a Parigi il piano di prodotto dei prossimi cinque anni. 'In Europa - ha spiegato Provost - arriveranno 22 nuovi modelli, di cui 16 elettrici. Nel resto del mondo altri 14'. Il piano Renaulution che ha dato l'abbrivio alla modifica radicale delle strategie del gruppo, evolve ora in futuReady. Provost ha annunciato anche l'arrivo della nuova piattaforma elettrica modulare RGEV medium 2.0 con architettura elettrica da 800 Volt e ricarica rapida fino a 10 minuti nel 2030. Coprirà i segmenti da B+ a D. Rimangono i motori ibridi.