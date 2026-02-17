Gruppo di delfini nell'Area Marina Protetta di Miramare a Trieste

Giornale di Brescia
TRIESTE, 17 FEB - Un gruppo di delfini ha attraversato l'Area Marina Protetta di Miramare a Trieste, accompagnando i ricercatori usciti in barca per un'attività monitoraggio. A darne notizia, con foto e video, è la stessa riserva marina, sui propri profili social. "I tursiopi che vengono avvistati nelle nostre acque appartengono al gruppo stanziale di circa 200 individui che frequenta le acque di Pirano (Piran; Slovenia) - spiegano gli esperti dell'Area Marina - e da cui periodicamente singoli esemplari o interi branchi prendono la rotta verso Trieste e Grado. In questa stagione iniziano a spostarsi a caccia di cefalopodi come i calamari, che adesso che sono in pieno periodo riproduttivo". Gli studiosi dell'Area marina precisano che si tratta di "una specie costiera, quindi meno soggetta agli effetti dell'aumento del traffico marittimo, e che ha dimostrato una grande adattabilità a un mare in costante mutamento e sicuramente più povero di pesce rispetto a un tempo". In confronto ad altre specie come la stenella o il delfino comune, spiegano ancora gli esperti, "il tursiope non sembra risentire, o risente di meno, dei cambiamenti in corso". L'aumento degli avvistamenti di questa specie degli ultimi anni non significa per forza che siamo di fronte ad un aumento degli individui. Piuttosto, secondo i ricercatori, "rispetto ad alcuni anni fa è aumentata la sensibilità dei cittadini e la consapevolezza dell'importanza della 'citizen science' che spinge più persone a segnalarci le proprie osservazioni".

