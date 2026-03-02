Grossi (Aiea), 'possibili emissioni radioattive da raid su siti iraniani'

ROMA, 02 MAR - Il Capo dell'agenzia per l'energia atomica Rafael Grossi ha lanciato l'allarme su una "possibile fuoriuscita radiologica con gravi conseguenze" in seguito agli attacchi Usa-Israele sui siti nucleari iraniani. "Finora - ha aggiunto - non è stato rilevato alcun aumento dei livelli di radiazione al di sopra dei normali livelli di fondo nei paesi confinanti con l'Iran". L'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite ha confermato che gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele hanno preso di mira gli impianti nucleari e che nei giorni scorsi è stato colpito il sito nucleare di Natanz nella provincia centrale di Isfahan. Lo stesso complesso era stato danneggiato da attacchi aerei statunitensi e israeliani a giugno.