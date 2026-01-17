Giornale di Brescia
Groenlandia, diverse migliaia protestano a Copenaghen contro Trump

COPENAGHEN, 17 GEN - Diverse migliaia di persone stanno manifestando a Copenaghen per protestare contro Donald Trump e le sue mire sulla Groenlandia. Lo riporta un giornalista Afp sul posto. I manifestanti, muniti di bandiere groenlandesi e danesi, formavano una marea rossa e bianca con i colori di queste bandiere nella piazza del municipio, scandendo il nome della Groenlandia in groenlandese: "Kalaallit Nunaat!". I manifestanti hanno sventolato cartelli con scritte come "Make America Go Away", una parodia dello slogan Maga, o "Gli Stati Uniti hanno già abbastanza ghiaccio" ("Usa already has too much ice"). Altre manifestazioni sono previste nel Paese scandinavo, ad Aarhus (centro), Aalborg (nord) e Odense (sud), su iniziativa di diverse organizzazioni groenlandesi. "Per me è importante partecipare, perché si tratta fondamentalmente del diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione. Non ci si può lasciare intimidire da uno Stato, da un alleato. È una questione di diritto internazionale", ha detto Kirsten Hjoernholm, 52 anni, dipendente dell'Ong Action Aid Danimarca, durante la protesta.

