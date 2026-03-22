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Grégoire, 'Parigi ha deciso di rimanere fedele alla sua storia'

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PARIGI, 22 MAR - "Parigi ha deciso di rimanere fedele alla sua storia". Lo ha detto Emmanuel Grégoire (Partito Socialista), futuro sindaco della capitale, dopo che la sua lista unita di sinistra, senza La France Insoumise (Lfi), ha ottenuto oltre il 50% dei voti. Il successore di Anne Hidalgo ha visto nel suo successo "una promessa impegnativa" e "la vittoria di una certa idea di Parigi: una Parigi vibrante, una Parigi progressista, una Parigi della classe operaia, una Parigi per tutti". "Parigi non è e non sarà mai una città di estrema destra", ha aggiunto Grégoire, che ha affermato di voler "unire le persone".

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