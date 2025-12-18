Giornale di Brescia
Gregge travolto sulla ferrovia Firenze-Pisa, stop ai treni

SAN MINIATO (PISA), 18 DIC - In Toscana la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra San Romano e San Miniato (Pisa) per l'investimento di un gregge di ovini da parte di un treno. I tecnici di Rfi sono andati sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario. Il treno coinvolto è il Regionale 4035, partito da Firenze in direzione di Livorno. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15,10. Il treno è stato fermato e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polfer. Almeno 20 animali sono morti nell'impatto. Nelle vicinanze del gregge c'erano anche delle persone, forse i proprietari. Al momento non risultano persone coinvolte. Da chiarire il motivo per cui il gregge fosse finito sui binari. Il treno ha accumulato oltre un'ora di ritardo e una decina di treni sulla linea Firenze-Pisa sono sono stati cancellati. Al momento il convoglio è ancora fermo in attesa della ricognizione delle forze dell'ordine e del via libera dei responsabili della circolazione.

