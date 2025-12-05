GreenMetric, Università Bologna la più sostenibile in Italia

BOLOGNA, 05 DIC - L'Università di Bologna è la più sostenibile d'Italia, e tra le prime dieci al mondo. È quanto emerge dalla nuova edizione del ranking GreenMetric che mette l'ateneo bolognese al nono posto nella classifica internazionale, prima italiana a comparire tra quelli più attenti alla sostenibilità. A seguire altre università italiane: Luiss al 12/mo posto e l'Università di Torino al 13/mo, il Politecnico di Torino al 18/mo. Più giù anche l'Università dell'Aquila al 32/mo posto e il Politecnico di Milano al 92/mo posto. L'Università di Bologna raggiunge anche un altro primato: tra gli indicatori che compongono la classifica spicca il primo posto assoluto nel campo della mobilità sostenibile. Il ranking GreenMetric, spiega l'ateneo, valuta le azioni e le politiche adottate dalle università in campo green. La classifica include più di 1.500 atenei e quest'anno la conferenza annuale si è tenuta in Taiwan, alla National Chi Nan University. La prima università della classifica internazionale è quella olandese di Wageningen. "In tempi di cambiamento climatico e crisi energetica, le università hanno una doppia responsabilità: devono contribuire con la ricerca scientifica a trovare nuove soluzioni sul fronte della sostenibilità e devono dare il buon esempio, applicando politiche attente al rispetto dell'ambiente", afferma il rettore Giovanni Molari. "Il riconoscimento che arriva da GreenMetric conferma l'efficacia del nostro profondo impegno per dare vita a un futuro sempre più sostenibile, a partire dal nostro Piano Energetico: un programma ambizioso con cui stiamo continuando a ridurre i consumi e le emissioni di gas serra, promuovendo al tempo stesso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili".