Greco (Consiglio Forense), "serve istituto dell'opinione dissenziente"

TRIESTE, 27 FEB - "Affrontiamo un argomento che nel nostro Paese ancora non è molto approfondito: l'opinione dissenziente. Negli stati anglosassoni e anche negli Stati Uniti, è un istituto ben delineato. Abbiamo ascoltato la sentenza della Corte Suprema americana di qualche giorno fa, che si è pronunciata sui dazi imposti da Donald Trump, una sentenza adottata a maggioranza. Nel nostro sistema giuridico non esiste questa possibilità. Credo che sia importante anche nel nostro Paese introdurre questo istituto". Lo ha detto oggi Francesco Greco Presidente del Consiglio nazionale forense, intervenendo al convegno dell'Associazione avvocati amministrativisti Fvg "L'opinione dissenziente nel Collegio". Questo istituto, ha spiegato Greco, "consente a coloro che esaminano la giurisprudenza, di comprendere le dinamiche che si sviluppano per giungere ad una decisione. Perché la sentenza altro non è che il diritto applicato al caso concreto del cittadino, delle persone fisiche e giuridiche". Secondo il presidente del Consiglio Forense, "tutto quello che può aiutare a portare ad avere una sentenza giusta quale richiede la nostra Costituzione, è un percorso che va intrapreso. Peraltro, come detto, in alcuni stati esiste l'istituto dell'opinione dissenziente, secondo cui si può dire che questa corte è arrivata ad una decisione a maggioranza, non all'unanimità, dando così spazio anche all'approfondimento delle opinioni diverse all'interno del collegio".