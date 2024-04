Grecia: terremoto magnitudo 4.5 nell'ovest, avvertito in Italia

ROMA, 09 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:59 ora locale (le 23:59 di ieri in Italia) nella Grecia occidentale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ipocentro a 29 chilometri di profondità ed epicentro nella regione della Etolia-Acarnania. Non si hanno al momento informazioni su eventuali danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche in Calabria e Puglia.