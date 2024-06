Grecia: limitato orario visite a siti archeologici per il caldo

ATENE, 13 GIU - Il ministero della Cultura greco ha annunciato che tutti i siti archeologici del Paese, come quello dell'Acropoli, resteranno aperti oggi dalle 12 alle 17.00, ora locale, a causa dell'ondata di calore che ha colpito la Grecia. I visitatori in possesso dei biglietti per questa fascia oraria potranno utilizzarli dopo la riapertura dei siti. Lo riporta Kathimerini. Stando al Servizio meteorologico nazionale (Emy),le temperature dovrebbero raggiungere i 43 gradi in alcune parti della Grecia, a causa dei venti meridionali che portano aria calda e polvere dal Nord Africa. Le temperature più alte sono previste in Tessaglia, nella Grecia centrale, nel Peloponneso, nel Dodecaneso e nell'Attica. Da domani il termometro dovrebbe abbassarsi per rientrare nella media stagionale, con temperature intorno ai 31-33 gradi.