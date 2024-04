Grecia, fermi traghetti e treni per lo sciopero dei trasporti

ATENE, 17 APR - I traghetti sono rimasti ancorati nei porti greci e i servizi ferroviari del Paese hanno subito interruzioni a seguito dello sciopero di 24 ore deciso per oggi dai lavoratori del settore dei trasporti. La mobilitazione è stata indetta dal più grande sindacato greco del settore privato, GSEE, per chiedere un aumento dei salari dei lavoratori, messi sempre più in difficoltà dall'elevato costo della vita e dall'inflazione. Secondo il sindacato, inoltre, i salari dei lavoratori greci del settore sono ancora inferiori rispetto a quelli dei colleghi europei. Allo sciopero partecipano anche gli autisti degli autobus e i tassisti e i lavoratori del sindacato di sinistra Pame. A partire dalle 11, ora locale, sono previsti raduni in piazza Syntagma e nelle piazze circostanti del centro di Atene. Lo riporta Efsyn.