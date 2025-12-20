Giornale di Brescia
Grave un 25enne accoltellato alla periferia di Roma, fermati tre sospettati

ROMA, 20 DIC - Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri per l'accoltellamento di un giovane di 25 anni soccorso stamattina in via Ventimiglia nel quartiere Trullo alla periferia di Roma. La loro posizione è al vaglio, non si esclude possa scattare un arresto per tentato omicidio. Secondo quanto si apprende, il giovane era stato già soccorso nella serata di ieri con una ferita alla testa. Un primo intervento dei carabinieri era scattato intorno alle 19:30 su segnalazione di due dei fermati per il danneggiamento di un portone sulla stessa strada, secondo loro provocato dalla vittima. Alle cinque di notte i militari della stazione Trullo sono intervenuti per due auto parcheggiate nei paraggi, di cui una di proprietà del quarantottenne fermato. Un paio di ore dopo il venticinquenne è stato trovato accoltellato sulle scale di un palazzo di via Emilia e trasportato in gravi condizioni. A dare l'allarme è stato il fratello. Ancora da chiarire i motivi alla base dell'aggressione.

ROMA

