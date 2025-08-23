Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Grave bimbo di un anno, aveva mangiato formaggio con latte crudo

Sevizie a figlio di 5 mesi - immagini della Pediatria dell'ospedale di Padova (se servono), mie.
Sevizie a figlio di 5 mesi - immagini della Pediatria dell'ospedale di Padova (se servono), mie.
AA

BELLUNO, 23 AGO - L'ingestione di un formaggio fatto con latte crudo, contaminato dal batterio Escherichia coli, ha causato una grave intossicazione in un bimbo di anno che ora è ricoverato nella Pediatria dell'ospedale di Padova. A causa di quel formaggio infetto, il piccolo, hanno accertato i medici, ha sviluppato una Sindrome emolitico-uremica (Seu), una rara malattia ritenuta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica. La vicenda è avvenuta a Belluno, dove vive la famiglia del piccolo. Il bimbo ha sviluppato dopo qualche giorno dalla somministrazione del formaggio i sintomi della Seu. Vista la gravità delle condizioni è stato trasferito a Padova, nella Nefrologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera. La modalità che porta alla contaminazione del latte, parte dalla mungitura; il latte non pastorizzato o non bollito, ed i suoi derivati, come i formaggi, possono poi trasmettere l'infezione. E' questo uno dei motivi per i quali, da sempre, i pediatri sconsigliano l'assunzione da parte dei neonati di prodotti fatti con latte crudo. Si tratta del terzo caso in soli 9 mesi di bimbi colpiti dalla sindrome emolitico-uretica nel bellunese; nel novembre 2024 era successo ad una bambina di un anno, nel luglio scorso ad un lattante di 10 mesi, sempre del bellunese. Entrambi i bimbi sono stati poi curati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BELLUNO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario