Grave bimbo di un anno, aveva mangiato formaggio con latte crudo

BELLUNO, 23 AGO - L'ingestione di un formaggio fatto con latte crudo, contaminato dal batterio Escherichia coli, ha causato una grave intossicazione in un bimbo di anno che ora è ricoverato nella Pediatria dell'ospedale di Padova. A causa di quel formaggio infetto, il piccolo, hanno accertato i medici, ha sviluppato una Sindrome emolitico-uremica (Seu), una rara malattia ritenuta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica. La vicenda è avvenuta a Belluno, dove vive la famiglia del piccolo. Il bimbo ha sviluppato dopo qualche giorno dalla somministrazione del formaggio i sintomi della Seu. Vista la gravità delle condizioni è stato trasferito a Padova, nella Nefrologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera. La modalità che porta alla contaminazione del latte, parte dalla mungitura; il latte non pastorizzato o non bollito, ed i suoi derivati, come i formaggi, possono poi trasmettere l'infezione. E' questo uno dei motivi per i quali, da sempre, i pediatri sconsigliano l'assunzione da parte dei neonati di prodotti fatti con latte crudo. Si tratta del terzo caso in soli 9 mesi di bimbi colpiti dalla sindrome emolitico-uretica nel bellunese; nel novembre 2024 era successo ad una bambina di un anno, nel luglio scorso ad un lattante di 10 mesi, sempre del bellunese. Entrambi i bimbi sono stati poi curati.