Gratteri, "Fdi rilancia su Fb vecchio video senza autorizzazione, denuncerò"

NAPOLI, 20 GEN - "La Costituzione e la democrazia sono prioritarie. Non si toccano. Provvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso". E' quanto annuncia il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in relazione al video pubblicato sul profilo Fb di Fratelli d'Italia in cui il magistrato parla della riforma del Csm. "Con riferimento alla diffusione di un mio vecchio intervento sulle correnti, che un partito politico sta associando alle sue ragioni del sì al referendum, - spiega il magistrato - tengo a precisare due cose: nessun partito è stato da me autorizzato ad associare il mio nome a questa campagna referendaria; il testo proposto per questo referendum per il sorteggio del Csm, temperato per i politici e secco per i magistrati, è molto lontano da quella che era la mia idea". "Ma soprattutto a fronte della perdita di autonomia della magistratura e di un indebolimento dell'equilibrio democratico tra i poteri dello Stato, sancito dalla nostra costituzione, - conclude Gratteri - ribadisco che sono contrario a tutta la modifica proposta compreso il sorteggio proposto".