Grasso, oggi a Torino il momento più bello di questo inizio di primavera

TORINO, 21 MAR - "E' una giornata meravigliosa, il momento più bello di questo inizio di primavera". Lo ha detto Pietro Grasso, ex magistrato e presidente del senato, oggi a Torino per l'iniziativa promossa da Libera in occasione della 31/a Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Io - ha aggiunto - vi partecipo fin dalla prima manifestazione. E ogni volta la rivivo con la stessa emozione. E' un evento unico per il nostro Paese e, credo, anche per quel che riguarda il resto del mondo". Grasso ha sottolineato che "il mondo della mafia non è stato ancora distrutto completamente". "Il fenomeno - ha spiegato - non è ancora debellato. La mafia si infiltra ancora nella nostra società e ancora si nasconde soprattutto nelle regioni del Nord, dove può avere maggiori profitti".