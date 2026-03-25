Grandine e acquazzoni al Cairo, scuole chiuse e circolazione in tilt

IL CAIRO, 25 MAR - Piogge torrenziali e grossi chicchi di grandine sono cadute oggi sul Cairo e sul resto dell'Egitto, provocando allagamenti e disagi al traffico. La perturbazione, per quanto insolita, era stata prevista e il governo ha decretato la chiusura delle scuole oggi e domani e la sospensione di vari eventi. Schierate squadre di emergenza e rete elettrica sotto osservazione, mentre lampi e fulmini hano attraversato il cielo in varie località. Le cattive condizioni meteo non hanno influito sul traffico nel Canale di Suez, proseguito regolarmente. Sui social media sono stati segnalati veicoli in panne, strade bloccate e allagamenti. L'instabilità atmosferica dovrebbe protrarsi per altre 24 ore, secondo le previsioni. EgyptAir ha consigliato ai passeggeri di arrivare in aeroporto con largo anticipo, almeno quattro ore prima dei voli internazionali e tre ore prima dei voli nazionali, a causa di possibili ritardi.