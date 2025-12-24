Giornale di Brescia
Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti

DESENZANO DEL GARDA, 24 DIC - Tre attivisti del Collettivo 'No Food, No Science' hanno esposto ieri sera, durante il Concerto di Natale nel Duomo di Desenzano del Garda (Brescia), uno striscione di protesta rivolto contro il Consorzio Tutela Grana Padano, sponsor dell'evento. Il Consorzio ha deciso di denunciarli. "Questi sparuti sprovveduti risponderanno in tribunale delle loro azioni diffamanti", ha annunciato in una nota Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano. "Come abbiamo ribadito nei commenti a tutti gli altri casi di analoghe contestazioni, ci troviamo di fronte a sparuti gruppi che fungono da servi sciocchi o ancor peggio prezzolati di multinazionali, che investono sul cibo sintetico per sostituire il cibo d'origine animale - ha commentato Berni -. Pensando ai 10 miliardi di persone che popoleranno il mondo tra appena una ventina d'anni, è evidente che l'alimentazione, già settore economico importante oggi, sarà il business del futuro". "Si orientano verso il cibo sintetico, dannoso per ambiente e salute - ha aggiunto Berni - oppure verso quello fortemente processato, il 'cibo Monster'. Per muovere queste pericolose rivoluzioni, si finanziano collettivi o associazioni che diventano strumenti anche ignari per la diffusione di pericolose bugie. Quelli che hanno interrotto la serenità del Concerto Natalizio a Desenzano sono dello stesso gruppo che aveva manifestato a Mantova durante Food&Science, sempre per colpire chi della sostenibilità ambientale e del benessere animale ha fatto impegni primari della propria attività".

