Graduale peggioramento, nel weekend in arrivo sabbia dal deserto e piogge

ROMA, 06 MAR - Cede l'alta pressione sotto l'influsso di una perturbazione Iberico-Algerina che porterà in graduale peggioramento durante il weekend con sabbia dal deserto e piogge. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Alcune piogge dalla Sardegna - afferma - si estenderanno verso la Sicilia, il Sud peninsulare e, in modo più localizzato, verso le regioni del Centro nella giornata di domenica 8 marzo. Per quanto riguarda le temperature resteranno sopra la media del periodo per almeno un'altra settimana, garantendo un clima mite". Il vortice porterà 'aria calda' dal cuore del Sahara, sollevando anche tonnellate di polvere e sabbia risalendo l'Europa fino a raggiungere la Scandinavia. Nel dettaglio: - Venerdì 6. Al Nord: tra nebbie, schiarite e clima piacevole. Al Centro: parzialmente soleggiato e mite. Al Sud: maltempo a tratti intenso su Sardegna e Sicilia, sereno o velato altrove. - Sabato 7. Al Nord: soleggiato. Al Centro: piovaschi tra Toscana e Lazio. Al Sud: tante nuvole, piovaschi irregolari. - Domenica 8. Al Nord: velato. Al Centro: instabile su Maremma, bassa Umbria, Lazio e rilievi. Al Sud: piogge sparse su Campania, Basilicata e Puglia. Tendenza: nuova settimana più piovosa al Centro-Sud.